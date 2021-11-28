قهوجي يقتل شابا في المعصرة بعد مشاجرة بينهما على رش المياه

قتل قهوجي شابا فى منطقة المعصرة، مساء اليوم، بسبب رش المياه على سيارة المجني عليه فى أثناء جلوسه على الكافيتريا.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، إخطارًا قسم شرطة المعصرة، بالعثور على جثة شاب بأحد الشوارع، وفور انتقال قوات الأمن عثرت على جثة شاب مصاب بطعنة نافذة بالبطن، وأمر اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إحالة المتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

ودلت التحريات على أن المتوفى كان يجلس على أحد المقاهى وأثناء قيام القهوجى برش المياه أمام المقهى طالت المياه سيارة المتوفى ونشبت بينهم مشاجرة قام على إثرها المتهم باستلال سلاح أبيض وطعن المجنى عليه.

وصرحت النيابة بدفن جثة الشاب بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.