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ألمانيا تسجل أكثر من 44 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: الأحد 28 نوفمبر 2021 - 8:53 ص | آخر تحديث: الأحد 28 نوفمبر 2021 - 8:53 ص

 سجلت ألمانيا رقمًا قياسيًا جديدًا في الإصابات بفيروس "كورونا "منذ بدء انتشار الجائحة، حيث أظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية إصابة 44 ألفا و401 شخص بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات بالبلاد إلى 5 ملايين و761 ألفا و696 حالة.
وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم /الأحد/، أن المعهد سجل أيضا وفاة 104 حالات بفيروس "كورونا"؛ ليصل إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 100 ألف و883 حالة.. بينما تعافى 4 ملايين و823 ألفا و700 حالة.
وأعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، يوم الخميس الماضي، عن قلقها من الموجة الرابعة لتفشي الوباء.. وقالت إن ألمانيا في قبضة موجة رابعة "مأساوية" من فيروس "كورونا".


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