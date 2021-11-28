هولندا ترجح وجود إصابات بسلالة «أوميكرون» بين الوافدين من جنوب إفريقيا

أعلن المعهد الوطني للصحة العامة الهولندي أن التحاليل الأولية تشير إلى إحتمالية إصابة عدد من المسافرين القادمين من جنوب إفريقيا بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا "أوميكرون".

وذكر المعهد - في بيان أورده موقع (دوتش نيوز) الهولندي - أن 61 شخصًا من أصل 624 شخصًا، كانوا على متن رحلتين وافدتين من جنوب إفريقيا أول أمس /الجمعة/، ثبتت إصابتهم بالفيروس، مُضيفًأ أنه تم وضعهم قيد الحجر الصحي في فندق خاص لمصابي كورونا، بينما سُمح للأشخاص الذين يعيشون بمفردهم بالعودة إلى منازلهم.

وأضاف البيان أنه سيتم الآن إجراء مزيد من التحليلات للتأكد من تحديد ما إذا كان متغير "أوميكرون" متضمنًا في الإصابات أم لا، لافتًا إلى إمكانية صدور النتائج اليوم.

وشدد المعهد على ضرورة إجراء كل من وصل إلى هولندا قادما من جنوب إفريقيا منذ يوم 22 نوفمبر لاختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

وفرضت هولندا قيودًا جديدة على المسافرين من جنوب إفريقيا على خلفية ظهور المتغير الجديد الذي أُعلن عنه لأول مرة من قبل العلماء هناك، ومنذ ذلك الحين تم الإبلاغ عنه في ألمانيا وبلجيكا وبريطانيا والتشيك.