وكيل تعليم دمياط يطالب بابتكارات جديدة من المدرسين لجذب الطلاب

تفقد الدكتور خالد خلف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، مدرسة ناصر الثانوية المشتركة بإدارة فارسكور، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، إضافة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، حفاظا على سلامة الطلاب والعاملين.

وشهد "خلف"، طابور الصباح والإذاعة المدرسية وتابع الفصول، مؤكدا على المعلمين تفعيل استخدام السبورات التفاعلية والذكية، والدخول علي المنصات والمواقع التعليمية التي حددتها الوزارة.

كما أكد إحضار الطالب للتابلت المدرسي، وذلك لكونها تهدف إلى تقديم محتوى رقمي تفاعلي في جميع المواد طبقا للمعايير التعليمية، لكي يسهل على الطالب فهم وتطبيق المحتوى بشكل أفضل.

ووجه "وكيل الوزارة" بإعادة توزيع المعلمين بالمدرسة واتباع الحيادية في توزيع الجدول المدرسي للصفوف الثلاث، منبهًا على أنه لا يجوز أن يكون هناك معلم متخصص في الصف الثالث الثانوي فقط.

كما طالب بابتكار أفكار جديدة خارج الصندوق لجذب الطلاب إلى المدرسة، مشددًا على فرض الانضباط الإداري وخاصة الحضور والانصراف، بالإضافة إلى وضع آليات للإرشاد التربوي من خلال الأخصائي النفسي والاجتماعي للتعامل مع الطلاب المتأخرين في الحضور إلى المدرسة بما يتناسب مع السمات الشخصية لطلاب هذه المرحلة، أيضا توفير آليات الأمن والسلامة ونظافة الفصول و دورات المياه و ما يخدم صالح الطلاب.

وكلف وكيل الوزارة، موجهي عموم المواد بإعادة التوزيع للمعلمين الزيادة، موجهًا بالمتابعة الميدانية من خلال التواجد يوميًا وعمل تقرير بمتابعة المدرسة واستخدام السبورات التفاعلية وتفعيل الجانب الإلكتروني في المنهج الدراسي، وكذا حجرات المعامل والحاسب الآلي وعرض التقرير في نهاية