بعد الأرقام الصادمة لأعداد الوفيات بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي نشرت قبل أيام، أثيرت تساؤلات عن الأسباب الكامنة وراء خطورة مخدر الفنتانيل.

ونشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، تقريراً يتحدث عن أحد أسباب ارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن جرعة زائدة من المخدرات، وهي مادة "الفنتانيل"، التي تعتبر أقوى بـ30 مرة من مادة الهيروين، وقد أصبحت الوفيات الناتجة عنها "من أعظم المآسي" في أمريكا.

وخلال عام واحد، توفي أكثر من 100 ألف شخص نتيجة الجرعات الزائدة من المخدرات في الولايات المتحدة، وفقا للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، ويقول باحثون متخصصون بدراسات حول المخدرات، إنها "أكبر زيادة على الإطلاق" في عدد الوفيات بالولايات المتحدة.

في التقرير التالي نرصد أبرز المعلومات عن مخدر الفنتانيل ومشتقاته ومدى خطورته..

الموجة الثالثة من الإدمان

رغم انتشار حالات إدمان الأدوية المسكنة عالمياً والوفيات المرتبطة بها، إلا أن الإدمان على مسكنات الفنتانيل يشكّل تهديداً يصفه المسؤولون في قطاع الصحة وحتى أعضاء من الكونجرس بكونه "الموجة الثالثة" من الإدمان على المسكنات.

مسكنات الألم المخدرة

ينتمي الفنتانيل لعائلة مسكنات الألم المخدرة (Narcotic) أو الأفيونية (Opiates)، ويتوفر بطرق استخدام متعددة، وهو يعمل على تغيير طريقة استجابة الدماغ والجهاز العصبي للألم، ويستخدم عن طريق الفم لعلاج نوبات الألم المفاجئة لدى مرضى السرطان الذين يتناولون بانتظام مسكنات الألم الأفيونية ولم تعد تؤثر فيهم إثر تكيُّف أجسامهم لها، طبقاً لتقرير سي إن إن العربية.

مشتقات الفنتانيل

دواء الفينتانيل هو مسكن يتجاوز تأثيره قوة المورفين بين 50 و100 مرة، ويتعاطى المرضى هذا المسكن من خلال حقنة أو لصاقة أو أقراص، وصُنعت غالبية مشتقات الفنتانيل التي تباع في الشوارع بشكل غير قانوني في مختبرات سرية.

وضمن مشتقات الفنتانيل، يمكن صناعة الكارفينتانيل بمجرد التلاعب بتركيبة الفينتانيل قليلاً، والذي يفوق قوة مخدر المورفين 10 آلاف مرة.

ويستخدم الـ"كارفينتانيل" لتهدئة الحيوانات الكبيرة كالفيلة، ويتسبب هذا المخدر في عدد كبير من حالات الوفاة بسبب الجرعات المفرطة، وخصوصاً في ولايتي أوهايو وويست فرجينيا الأمريكيتيين،حسب صحيفة العين الإخبارية.

تأثير استخدام الفينتانيل

يؤدي استعمال الفينتانيل لفترات طويلة كما هو الحال مع باقي المسكنات الأفيونية إلى تعلُّق وإدمان المريض على المسكن، ومع ذلك فإن الاستهلاك لفترة قصيرة ليس من شأنه أن يسبب التعلق بالعلاج، ومن الممكن حينها التوقف عن استخدامه دون صعوبات، وفقاً لشبكة سي إن إن.

لماذا يعد الفنتانيل خطرا جداً

دخل الفنتانيل إلى الأسواق في ستينيات القرن الماضي كدواء لا يُصرف إلا بموجب وصفة طبية، أما الشكل المخدر غير المشروع منه فقد بدأ تداوله في تسعينيات القرن الماضي، ثم شاع انتشاره في الولايات المتحدة الأميريكة في السنوات الماضية، حيث جرى تسجيل حوالي 9500 حالة تسمم بجرعة قاتلة من العقار المخدر في الولايات المتحدة الأميركية في العام 2010 وحده، طبقاً لتقرير سي إن إن العربية.

مسكن أفيوني

الفنتانيل هو مسكن أفيوني مثل المورفين والأوكسيكودون والهيروين، والمسكنات الأفيونية تعمل من خلال التأثير على الدماغ بشكل مباشر، حيث تمتلك قدرة فريدة على اجتياز الحاجز الدماغي والارتباط بمستقبلات محددة ضمن الخلايا الدماغية، مما يترك تأثيراً مهدئاً على الشخص يتمثل بتسكين الألم وتباطؤ معدل التنفس والشعور بالخفة أو النشوة، وفقاً لوكالة رويترز.

الفرق بين الفنتانيل وباقي المسكنات الأفيونية

يختلف الفنتانيل عن غيره من المسكنات الأفيونية بسرعة تأثيره، إذ يمكن الوصول إلى النشوة ومن ثم زوالها في غضون ساعة واحدة، فإذا كان الأمر كذلك، لم يُقبل المدمنون على تعاطيه طالما أن مفعوله لا يدوم لفترة طويلة؟ لعل ذلك يعود إلى قوة وسرعة حدوث التأثير، إذ إن قوته تفوق المورفين بمائة ضعف، وتفوق الهيروين بخمسين ضعف. ولهذا السبب كثيراً ما يُستخدم الفنتانيل بالاشتراك مع الهيروين بهدف تحقيق مفعول سريع وديمومة طويلة، طبقاً لصحيفة العين.

ولعل ذلك هو السبب الذي يفاقم من خطورة الفنتانيل، إذ إن جرعته الفعالة لا تتدعى بضع ميكروجرامات بخلاف الهيروين الذي تُقاس جرعته الفعالة بالميليجرامات ، وإن تعاطي بضع ميكروجرامات زائدة من الفنتانيل قد يؤدي إلى التسمم به، وخلافاً للهيروين الذين يستغرق حوالي ساعة للوصول إلى مفعوله، فيمكن لجرعة زائدة من الفنتانيل أن تؤدي إلى تثبيط التنفس في غضون ثوانٍ قليلة، وتبلغ الجرعة القاتلة من الفنتانيل حوالي 2 ميليجرام، حسبما ذكرت سي إن إن.

لصاقات الفنتانيل

يمكن أن يُوصف الفنتانيل بشكل لصاقات جلدية لبعض المرضى في حالات الألم الشديد، ولكن لا يجب استخدامها إذا كان المريض بحاجة إلى علاج الألم لفترة قصيرة فقط، مثل جراحة الأسنان أو جراحة اللوزتين. ولا تستخدم لاصقة الفنتانيل لألم خفيف أو ألم يحدث مرة واحدة فقط في وقت معين.

سر انتشار الفنتانيل

على الرغم من مخاطره الكثيرة، فقد شاع استخدام الفنتانيل في الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الماضية، بالنسبة لاستخداماته الطبية، فلا يمكن صرفه إلا بوصفة طبية مع وجود قيود صارمة جداً على ذلك، حسب قناة الحره.

لصاقات الفنتانيل

يمكن أن يُوصف الفنتانيل بشكل لصاقات جلدية لبعض المرضى وذلك في حالات الألم الشديد، ولكن تصميم تلك اللصاقات قد يسمح باستخراج الفنتانيل منها وتعاطيه بشكل مباشر. كما إن هذه اللصاقات تُشكل تهديداً حقيقياً للأطفال الذين قد يعتقدون بأنها مجرد لصقات جروح، وقد أدى ذلك إلى وفاة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات إثر قيامه بوضع لصاقة فنتانيل تعود لوالدته على جلده،كما ذكرت صحيفة العين الإخبارية.

خطر استنشاق الفنتانيل

وبحسب الخبراء، فإن التسمم بجرعة زائدة من لصاقات الفنتانيل هو أمر نادر جداً، في حين أن الاستنشاق غير المقصود قد ازداد في الآونة الأخيرة وهو أحد أخطر وسائل التسمم بالفنتانيل.

وعلاج الجرعة الزائدة من الفنتانيل أمر ممكن، إذ يمكن لدواء نالوكسون أن يعاكس التأثيرات المورفينية ويقي من آثار جرعاتها الزائدة،وبما أن الفنتاني