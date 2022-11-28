أبو الغيط يبحث مع عقيلة صالح تطورات الوضع في ليبيا

بحث السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، خلال لقائه بمقر الأمانة العامة للجامعة، المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، تطورات الوضع في ليبيا.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أبو الغيط جدد خلال اللقاء، دعم جامعة الدول العربية لكل ما من شأنه الدفع قدمًا بمسار العملية السياسية في البلاد، وفي مقدمة ذلك استئناف الحوار حول وضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات.

كما شدّد الأمين العام كذلك على أهمية السعي الجاد من قبل جميع الفاعلين الليبيين لإنهاء كافة المظاهر التي تهدد وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها.

وأوضح رشدي أن أبوالغيط رحب بما ذكره رئيس مجلس النواب من أهمية دور جامعة الدول العربية في الملف الليبي، من خلال دعمها للجهود الساعية إلى دفع الحوار بين الليبيين، وصولاً إلى بلورة رؤية توافقية وبيئة مواتية لإجراء الانتخابات المنتظرة.