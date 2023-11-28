الأونروا: كلما توغلنا في شمال غزة تكشَّف حجم المأساة

قال كاظم أبو خلف المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الضفة الغربية، إنّ الوكالة تمكنت خلال أيام هدنة غزة من الوصول لأماكن لم يكن بمقدروها الوصول إليها وقت الحرب.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أنّ الوكالة وصلت بالفعل لشمال قطاع غزة، معقّبا: «كلما توغلنا في شمال قطاع غزة كلما تكشَّف حجم المأساة التي عاشتها هذه المناطق".

وأشار إلى أن المنظمة تمكنت بصعوبة من إيصال شاحنات المساعدات لشمال غزة، حيث جرت عملية التوزيع في أربعة مراكز الإيواء.

ولفت إلى توزيع مساعدات مثل دقيق وأطعمة جاهزة وخيام ومياه شرب على السكان، لكن هذا الغوث يمثل نقطة في بحر الاحتياجات الإنسانية في القطاع.

ونوه بأن الهدنة الإنسانية وزيادة عدد الشاحنات أمر مُرحَّب به، إلا أنه إزاء الدمار في غزة فإن هناك حاجة ماسة لمزيد من الجهود في هذا الصدد.

ويشهد قطاع غزة منذ صباح الجمعة، هدنة مؤقتة تتضمن وقفا تاما لإطلاق النار، على خلفية اتفاق وصفقة تبادل أسرى عقدت بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، بموجب وساطة مصرية قطرية أمريكية.

وباستكمال عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين في الدفعة الرابعة، تكون إسرائيل أطلقت سراح 150 أسيرا فلسطينيا من سجونها، مقابل إطلاق حماس 50 إسرائيليا.

وبينما كان مقررا أن تنتهي الهدنة الإنسانية صباح الثلاثاء، اتفقت الأطراف المعنية على تمديدها ليومين إضافيين يشهدان الإفراج عن عدد إضافي من الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين.