مفوضة شئون المناخ الألمانية: هناك حاجة ملحة لإحراز تقدم خلال مؤتمر كوب 28

تعول الحكومة الألمانية على مؤتمر التغير المناخي الأممي (كوب 28)، المقرر أن تشهده دبي بالإمارات العربية المتحدة لتحقيق نجاحات ملموسة.

وقالت جينيفر مورجان، المفوضة الخاصة لدى الخارجية الألمانية لسياسة المناخ الدولية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) في برلين، إن "هناك حاجة ممكنة وملحة" لتحقيق تقدم ملموس لمكافحة الاحتباس الحراري عالميا. وأضافت "نحن نعمل تجاه هذه الغاية بكل قدرتنا".

وقالت مورجان إن هناك حاجة "لثالوث" لتسريع تحول الطاقة عالميا: زيادة الطاقات المتجددة في أنحاء العالم بواقع ثلاثة أضعاف، مضاعفة معدل كفاءة الطاقة والتخلي التدريجي والمتساوي عن الوقود الأحفوري وخاصة الفحم.

وأضافت "بدون التخلي عن الوقود الأحفوري، لن نتمكن من خفض الانبعاثات الغازية بحلول عام 2030، والحفاظ على درجة 5ر1 عالميا قيد التحقق".

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان إن الحكومة "سوف تعمل مع الاتحاد الأوروبي للدعوة لتوسيع نطاق الطاقات المتجددة".

وأوضحت مورجان أن أزمة المناخ تهدد جميع الدول، وهناك احتمالية "تفاقم التداعيات" في حال تم تجاوز هدف 5ر1 درجة مئوية.

ومن المقرر أن يبدأ المؤتمر فعالياته الخميس المقبل، ومن المتوقع حضور 70 ألف مشارك من نحو 200 دولة.