واشنطن: لا يمكن تخيّل أي إمكانية لإدخال المساعدات لغزة دون التنسيق مع مصر

قال صامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم الخارجة الأمريكية، إنه لا يمكن تخيّل أي إمكانية لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة من دون التنسيق مع مصر.

وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن هذا التنسيق لا يقتصر على مصر والولايات المتحدة لكنّه تنسيق مصر مع العالم أجمع.

وأشار إلى أنّ كل دولة في العالم تريد إيصال مساعدات لمصر فإنّ تلجأ إلى معبر رفح.

ولفت إلى أن بلاده تتوجه بالشكر لمصر قيادة وشعبا، نظرا لدورها المهم والجوهري في الإفراج عن الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل.

ويشهد قطاع غزة منذ صباح الجمعة، هدنة مؤقتة تتضمن وقفا تاما لإطلاق النار، على خلفية اتفاق وصفقة تبادل أسرى عقدت بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، بموجب وساطة مصرية قطرية أمريكية.

وباستكمال عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين في الدفعة الرابعة، تكون إسرائيل أطلقت سراح 150 أسيرا فلسطينيا من سجونها، مقابل إطلاق حماس 50 إسرائيليا.

وبينما كان مقررا أن تنتهي الهدنة الإنسانية صباح الثلاثاء، اتفقت الأطراف المعنية على تمديدها ليومين إضافيين يشهدان الإفراج عن عدد إضافي من الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين.