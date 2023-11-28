ألمانيا: تغريم سائق شاحنة أبعد نشطاء مناخ عن الطريق

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حكمت محكمة ألمانية بتغريم سائق شاحنة 1800 يورو (1980 دولار) بسبب رد فعله على إغلاق أحد الطرق من جانب مجموعة المناخ "الجيل الأخير" في شمال شرق ألمانيا.

وقال القاضي اليوم الثلاثاء، إن جريمة محاولة الإكراه تحققت لأنه قام بسحب نشطاء المناخ بعيدا عن الطريق في مدينة شترالسوند في يوليو أو حاول القيام بذلك.

ويتضمن الحكم، الذي لم يصبح نهائيا بعد، أيضا منعه من القيادة لمدة أربعة أشهر.

إلا أن القاضي لم يعتبر أن اتهامات أخرى قدمها الادعاء، مثل محاولة إلحاق أذى جسدي شديد قد تم إثباتها، ولم يثبت أن السائق (41 عاما) تعمد أن يصدم ناشطا بشاحنته.

وذكر القاضي أنه في حالة الشك، يجب إصدار الحكم لصالح المتهم.