الهيئة العامة لنظافة القاهرة: الانتهاء من الشكل النهائي لمشتل قصر الشمع بمصر القديمة

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انتهت الجهات المعنية من الشكل النهائي لمشتل قصر الشمع بمصر القديمة من خلال مجهودات الورش الإنتاجية من تركيب وتثبيت الأسوار الخارجية والبوابات والمشايات الداخلية واليفط تحت أشراف المهندس أسعد محمد مدير عام الورش الإنتاجية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة.

وجار الانتهاء من باقي الأعمال من حديقة الفسطاط المتميزة، في إطار حرص الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة على رفع مستوى النواحي التجميلية بكافة أرجاء القاهرة وخلق صورة حضاريه تليق وتتماشى مع التطوير الشامل للمحاور والطرق الجديدة بإنشاء حديقة الفسطاط الجديدة بمحور الحضارات بمصر القديمة خلف مجمع الأديان والمنطقة الأثرية والتاريخية بمصر القديمة.