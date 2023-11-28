جيش الاحتلال: 12 محتجزا في طريقهم إلى إسرائيل بعد تسلم الصليب الأحمر لهم

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قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن «هناك 12 محتجزا في طريقهم إلى إسرائيل بعد تسلم الصليب الأحمر لهم».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الثلاثاء، أن المحتجزين بينهم 10 إسرائيليين واثنين يحملان جنسية أجنبية.

وأفادت فضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الثلاثاء، بتحرك الوفد الأمني المصري من معبر رفح لقطاع غزة، لاستلام المحتجزين الإسرائيليين من الصليب الأحمر.

وفي وقت سابق، أفادت القناة «12 الإسرائيلية»، ببدء تسليم 10 محتجزين إسرائيليين لدى حماس إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ضمن صفقة التبادل.

وأطلقت إسرائيل حتى الآن سراح 150 أسيرا فلسطينيا من سجونها، مقابل إطلاق «حماس» 50 إسرائيليا.

ويشهد قطاع غزة منذ صباح الجمعة، هدنة مؤقتة تتضمن وقفا تاما لإطلاق النار، على خلفية اتفاق وصفقة تبادل أسرى عقدت بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، بموجب وساطة مصرية قطرية أمريكية.

وباستكمال عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين في الدفعة الرابعة، تكون إسرائيل أطلقت سراح 150 أسيرا فلسطينيا من سجونها، مقابل إطلاق حماس 50 إسرائيليا.

وبينما كان مقررا أن تنتهي الهدنة الإنسانية صباح الثلاثاء، اتفقت الأطراف المعنية على تمديدها ليومين إضافيين يشهدان الإفراج عن عدد إضافي من الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين.