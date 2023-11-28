قطر: نأمل إحراز المزيد من التقدم خلال الساعات والأيام القادمة لنصل إلى وقف دائم للنار في غزة

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، عن نجاح تبادل الأسرى والمحتجزين في اليوم الخامس من الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

وأشار في بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية، مساء الثلاثاء، إلى الإفراج الليلة عن ٣٠ من المدنيين الفلسطينيين، منهم ١٥ قاصرا و١٥ امرأة، مقابل خروج ١٠ من المحتجزين الإسرائيليين من غزة.

وأوضح أن قائمة المفرج عنهم من غزة تشمل قاصرة و9 من النساء، تحمل إحداهن الجنسية النمساوية و٢ من الأرجنتين بالإضافة لمواطنة فلبينية، تم تسليمهم إلى الصليب الأحمر.

وأعرب في تصريح لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، عن ترحيب دولة قطر بموافقة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على تمديد اتفاق الهدنة يومين إضافيين، معبرا عن أملها في إحراز المزيد من التقدم خلال الساعات والأيام المقبلة، وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وبثت فضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الثلاثاء، لقطات حية لبدء تسليم الدفعة الخامسة من المحتجزين الإسرائيليين في معبر رفح من الجانب المصري.

وأظهرت اللقطات حرص أطقم الإسعاف المصرية على نقل المحتجزين إلى أماكن الاستراحة وتقديم المساعدة الطبية المطلوبة لهم.

من جانبها، بثت فضائية «الجزيرة» مقطع فيديو يرصد تسليم الدفعة الخامسة من المحتجزين الإسرائيليين، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بحضور عسكري مشترك من كتائب القسام وسرايا القدس.

وأظهرت اللقطات احتشاد المواطنين في غزة، لمتابعة مراسم التسليم التي جرت بحضور عناصر من كتائب القسام وسرايا القدس.

كما أظهرت اللقطات تسليم محتجزة مسنة إلى أعضاء الصليب الأحمر، يرافقها عنصر من كتائب القسام وآخر من سرايا القدس، وسط تهليل من المدنيين.