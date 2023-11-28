قام الملياردير إيلون ماسك، أمس الاثنين، بجولة بصحبة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في كفار عزة، إحدى المستوطنات التي هاجمتها حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي، وتلقى "ماسك"، الذي ارتدى سترة واقية، وصفا من مسئولين ومن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، حول ما حدث في ذلك اليوم، وقام بالتقاط صورا على هاتفه.



ورفض المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إيلون ليفي، الإفصاح عما إذا كان "ماسك" قد تمت دعوته أم جاء بمفرده، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس".



وتأتي الزيارة في أعقاب قيام كبار المعلنين بسحب حملاتهم الإعلانية من منصة «إكس»، المملوكة لماسك، بعد ما أيد الأخير أحد المنشورات التي وصفت بـ"معاداة السامية".



وكان ماسك قد واجه انتقادات واسعة لقراره تخفيف الإشراف على المحتوى على المنصة بعد شرائها العام الماضي، وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قالت إنه ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، ارتفع المحتوى المعادي للسامية على «إكس»، بأكثر من 900%.



ووفقا لمجلة "هوليوود ريبورتر"، فإن عددا من استوديوهات هوليوود، وشركات تكنولوجية رئيسية، قامت بسحب إعلاناتها من المنصة، منها، (ديسكفري، وارنر برذرز، باراماونت بيكتشرز، سوني بيكتشرز، ليونزجيت إنترتينمنت، وأبل وأي بي إم).



وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فقد عُرض على "ماسك" مقطع فيديو يوثق ما حدث في السابع من أكتوبر، والتي قيل إنها "فظائع"، بحسب محادثة جرت بين نتنياهو وماسك بثت لاحقا على منصة «إكس»، قال ماسك إنه كان من الصعب زيارة الموقع ورؤية ابتهاج وجوه مقاتلي حماس وهم يقتلون الأبرياء "موت المدنيين عن طريق الخطأ شيء، لكن الاستمتاع والفرح بقتل المدنيين شيء آخر.. هذا شر".



ورفض "ماسك" ما قيل إن "إسرائيل أفرطت في قتل المدنيين في غزة"، قائلاً إن أفعال حماس كانت متعمدة: "هناك فرق مهم هنا، وهو أن إسرائيل تحاول تجنب قتل المدنيين"، مشيرا للحاجة إلى "وقف الدعاية التي تقنع الناس بالتورط في القتل". وأضاف أنه يجب "تحييد" المسلحين.



وبحسب الصحيفة، في وقت لاحق من الزيارة التقى "ماسك" بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج، الذي أشار، وفقًا للمكتب الصحفي لهرتزوج، إلى دور "ماسك الهائل" في منع المحتوى المعادي للسامية من الانتشار عبر الإنترنت.



وقال هرتزوج لماسك: "نحن بحاجة إلى محاربته معًا؛ لأنه لسوء الحظ، يوجد على المنصات التي تقودها الكثير من الكراهية".



وفي إشارة إلى اجتماعه مع نتنياهو، دعا ماسك إلى تحقيق 3 أشياء في غزة: قتل أولئك الذين "يصرون على قتل المدنيين"، وإصلاح التعليم، حتى لا يتولى جيل جديد من القتلة زمام الأمور، وتنمية الرخاء.



وقال ماسك: "لقد تم تغذية هؤلاء الأشخاص بالدعاية منذ أن كانوا أطفالًا، ومن اللافت للنظر حقًا ما يمكن أن يفعله البشر عندما يتم تغذيتهم بالأكاذيب منذ أن كانوا أطفالًا، سيعتقدون أن قتل الأبرياء هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله. هذا يوضح كيف تؤثر الدعاية على عقول الناس".



وفي سياق منفصل، وافق ماسك على عدم إتاحة خدمات شبكة "ستارلينك" في قطاع غزة، إلا في حال حصلت الشبكة على إذن من السلطات الإسرائيلية، بحسب ما ذكره وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كارهي، في منشور له على منصة "إكس".



وفي أواخر أكتوبر، قال ماسك إنه يرغب في استخدام نظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية التابع لشركته "سبيس إكس"، للمساعدة في استعادة الاتصالات لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في قطاع غزة.



وبعد عرض ماسك، حذره مسئولون إسرائيليون من تزويد منظمات الإغاثة داخل غزة بخدمة الإنترنت، وقالت إسرائيل إنها ستمنع استعادة اتصالات شبكة "ستارلينك" بأي وسيلة ضرورية، بحجة أن حماس ستستخدم نظام الاتصالات لأغراض إرهابية.



وعانت غزة من انقطاع الاتصالات عدة مرات منذ بدء الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع، ما أدى إلى عزل سكان غزة عن العالم وعن بعضهم البعض. وقالت منظمات الإغاثة داخل القطاع إن الفلسطينيين لم يتمكنوا من الاتصال بخدمات الطوارئ وسط الضربات المكثفة لإسرائيل في ظل انقطاع التيار الكهربائي.