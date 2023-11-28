ليز تراس تعرب عن دعمها لعودة ترامب إلى البيت الأبيض

قالت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، ليز تراس، إنها ستدعم عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم الثلاثاء.

وفي مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، أشادت تراس بالقيادة الأمريكية التاريخية في المساعدة على "التصدي بنجاح للتهديد الشيوعي من جانب الاتحاد السوفييتي".

وقالت تراس إن "العالم سيستفيد من المزيد من هذا النوع من القيادة الأمريكية اليوم... آمل أن يعود جمهوري إلى البيت الأبيض في عام 2024".

وأضافت: "يجب أن تكون هناك قيادة محافظة في الولايات المتحدة، تتمتع من جديد بالقدر الكاف من الجرأة لوصف الأنظمة المعادية بالشريرة والمهدِدَة".

ويذكر أن ترامب هو المرشح الأوفر حظا في السباق لاختيار المرشح الجمهوري في العام المقبل، فيما قد تكون إعادة للانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وكان الديمقراطي جو بايدن، قد هزم ترامب في الانتخابات التي أجريت في عام 2020.