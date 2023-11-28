روسيا تمدد حبس مراسل وول ستريت جورنال حتى 30 يناير

قررت محكمة روسية، اليوم الثلاثاء، تمديد الحبس الاحتياطي لمدة شهرين آخرين للصحفي الأمريكي ومراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إيفان جيرشكوفيتش، والذي اعتقل في نهاية مارس الماضي بينما كان في رحلة صحفية في مدينة يكاترينبرج الروسية في جبال الأورال.

واتهم جيرشكوفيتش بجمع معلومات سرية عن مجمع صناعي عسكري روسي لصالح وكالات أمريكية.

ونفى جيرشكوفيتش، وصحيفة "وول ستريت جورنال"، تورطه في أي أعمال تجسس.

وتم تمديد احتجاز جيرشكوفيتش مرارا وتكرارا. وبعد القرار الذي أصدرته محكمة روسية اليوم الثلاثاء، من المقرر أن يستمر احتجاز جيرشكوفيتش حتى 30 يناير على الأقل، حسبما ذكرت وكالة أنباء انترفاكس الروسية اليوم الثلاثاء.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في أبريل الماضي، أن جيرشكوفيتش "محتجز بشكل غير مشروع"، وهو تصنيف يضع القوة الدبلوماسية الكاملة لواشنطن وراء تأمين إطلاق سراحه.