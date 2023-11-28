هل ينتقل جوناثان سواه لـ الأهلي؟ رئيس ميدياما يُجيب

رد توني أوبين، رئيس نادي ميدياما الغاني، على الأنباء المتداولة بشأن رغبة الأهلي وبيراميدز في التعاقد مع جوناثان سواه، مهاجم الفريق، في فترة الانتقالات المقبلة.

قال أوبين في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2":" لا توجد أي مفاوضات من جانب الأهلي معنا إلى الآن للتعاقد مع سواه، يوجد عدة أندية لديها الرغبة لضمه، ربما البعض من مصر وأوروبا وإفريقيا".

أضاف أوبين:" لم نتلق أي عروض رسمية حتى الآن كلها محادثات دون الدخول في المفاوضات الرسمية".

وتطرق أوبين للحديث عن الأندية المصرية التي ترغب في التعاقد مع سواه، قائلًا:" إلى الآن لم يأت عرضا رسميا من الأندية المصرية لضمه لذلك لا أستطيع تسمية أو الحديث عن أي نادي معين، عندما نتلق عروضا من الممكن الإعلان عن ذلك".

أكد:" رحيل جوناثان سواه؟ لا نرغب في بيع عقده لأي نادي في الوقت الحالي، لكن من الممكن لاحقا أن نغير من موقفنا، لأنه قوة ضاربة لنا وصعب الاستغناء عنه الآن ولا نريد أن نخسر جهوده، وسنرى مسألة بيع اللاعب بعد نهاية البطولة".

شدد:" نظرا لأننا لا ننوي بيعه في الوقت الحالي، سننتظر حتى نتلقى العروض الرسمية ونحدد قيمته وقتها".

أشار:" جوناثان سواه لديه إمكانيات رائعة وحين تأتي الفرصة سننظر في سعره، إنه من بين 3 لاعبين أساسيين يعتمد عليهم الفريق ويشاركون مع منتخب غانا".

سجل جوناثان سواه مع ميدياما 6 أهداف في 13 مباراة شارك فيها في الموسم الحالي.

وكان موقع "سوكر نت" الغاني قد أفاد أن الأهلي مهتم بالتعاقد مع جوناثان سواه إلى جانب اهتمام بيراميدز وصن داونز بالتعاقد مع النجم الغاني الشاب.