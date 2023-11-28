 مسئول إسرائيلي: مستعدون لتمديد الهدنة في غزة 9 أيام مقابل إطلاق حماس 10 محتجزين يوميا - بوابة الشروق
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مسئول إسرائيلي: مستعدون لتمديد الهدنة في غزة 9 أيام مقابل إطلاق حماس 10 محتجزين يوميا

هدير عادل
نشر في: الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 - 9:01 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 - 9:01 م

أفاد مراسل موقع "أكسيوس" الأمريكي باراك رافيد في منشور على حسابه بمنصة "إكس" (تويتر سابقا) نقلا عن مسئول إسرائيلي مطلع، قوله، الثلاثاء، إن إسرائيل مستعدة لتمديد وقف القتال في غزة لمدة تصل إلى 9 أيام إذا التزمت حركة حماس الفلسطينية بإطلاق سراح 10 محتجزين إضافيين كل يوم.

https://x.com/BarakRavid/status/1729558683682488474?t=xDQ3CVuY3n3jH4KCseChQw&s=08

من جانبه، أورد موقع "سكاي نيوز عربية" أن على الأغلب سيتم تمديد الهدنة مع حركة حماس ليومين إضافيين، لتنتهي ليل الجمعة.

ونقل الموقع عن مصدر إسرائيلي قوله إن "هناك طروحات للوصول إلى 10 أيام من الهدنة، لكن هذا غير مؤكد لأن الثمن الذي تطلبه حماس لقاء إطلاق سراح رجال وجنود مرتفع جدا".

وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار الدائم، أوضح المصدر أن "رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد) لم يتم تخويله من الحكومة لبحث الأمر".

وأشار إلى أنه "حتى لو تم تمديد الهدنة لعشرة أيام فإن إسرائيل ستعود بعدها إلى استئناف الأعمال العسكرية" في قطاع غزة.

وكان من المفترض أن تنتهي الهدنة بين إسرائيل وحماس، ليل الإثنين، لكن تم التوصل إلى تمديدها ليومين إضافيين على أن تنتهي ليل الأربعاء.

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