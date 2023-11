مسئول إسرائيلي: مستعدون لتمديد الهدنة في غزة 9 أيام مقابل إطلاق حماس 10 محتجزين يوميا

أفاد مراسل موقع "أكسيوس" الأمريكي باراك رافيد في منشور على حسابه بمنصة "إكس" (تويتر سابقا) نقلا عن مسئول إسرائيلي مطلع، قوله، الثلاثاء، إن إسرائيل مستعدة لتمديد وقف القتال في غزة لمدة تصل إلى 9 أيام إذا التزمت حركة حماس الفلسطينية بإطلاق سراح 10 محتجزين إضافيين كل يوم.

Israeli official tells me Israel is ready to extend the pause in fighting in Gaza for up to 9 days if Hamas commits to release 10 additional hostages every day