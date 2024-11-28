نتنياهو يهدد بالعودة لحرب قوية في لبنان

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إنه أوعز للجيش بالاستعداد لحرب قوية في لبنان.

وبحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية، قال نتنياهو: "أوعزت للجيش بالاستعداد لحرب قوية في لبنان عند حدوث أي خرق لوقف النار".

وأضاف: "خطر تسلل حزب الله بريا لشمال إسرائيل زال لأننا هدمنا البنية العسكرية فوق الأرض وتحتها".

وبدأ عند الساعة الرابعة فجر الأربعاء بتوقيت بيروت، سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل لينهي سنة ونيّفا من المواجهات العسكرية عبر الحدود وشهرين من الحرب المفتوحة بين الطرفين.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش الإسرائيلي بعد سريان الاتفاق دعوته سكان جنوب لبنان إلى عدم التحرك صوب القرى المُخلاة، وقال إنه سيخطرهم بالموعد الآمن لعودتهم.



