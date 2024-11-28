رئيس البرلمان العربي يتلقى رسالة من البرلمان الأوروبي بشأن دعم الأونروا

تلقى محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، رسالة مكتوبة من روبرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي، ردًا على رسالته السابقة التي دعا فيها رؤساء البرلمانات الإقليمية إلى التحرك الفوري لوقف محاولات كيان الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تصفية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

ووجهت رئيسة البرلمان الأوروبي الشكر لرئيس البرلمان العربي على رسالته السابقة لها بتاريخ 10 نوفمبر، التي سلط فيها الضوء على ما تتعرض له الأونروا من ضغوط من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن البرلمان الأوروبي يعي تمامًا دور الوكالة في إيصال الإغاثة الطارئة للاجئين الفلسطينيين، وسيظل ملتزمًا بدعم مهمة الأونروا في تقديم الخدمات كالصحة والتعليم والإيواء خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأشارت رئيسة البرلمان الأوروبي في رسالتها إلى قرار البرلمان الأوروبي بتاريخ 13 مارس الماضي، الذي أكد فيه أن الأونروا تلعب دورًا هاما في قطاع غزة، مؤكدة استمرار البرلمان الأوروبي في دعم حل الدولتين والعمل مع كل الشركاء نحو مستقبل سلمي ومستدام في المنطقة.

وكان رئيس البرلمان العربي قد وجه رسائل مكتوبة لكل البرلمانات الإقليمية بتاريخ 10 نوفمبر شدد فيها على خطورة محاولات كيان الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف إلى إنهاء دور الأونروا وتقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وخصوصًا حقهم في العودة وفق قرارات الأمم المتحدة، وشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لحماية الأونروا وضمان استمرارها في تقديم خدماتها حسب قرار الأمم المتحدة 194 لعام 1948، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في دعم الاستقرار والسلام العادل والشامل في المنطقة ولا بديل عنها، ودعا البرلمانات الدولية والإقليمية إلى اتخاذ موقف حازم لدعم الأونروا ووقف الانتهاكات الإسرائيلية ضدها.