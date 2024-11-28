بيل: فوز ليفربول يدفع الجماهير للتغاضي عن ركلة جزاء صلاح

أكد جاريث بيل، لاعب ريال مدريد السابق أن الجماهير ستركز على ركلة جزاء كيليان مبابي، نجم الميرنجي التي أهدرها أمام ليفربول، أكثر من التركيز على ركلة جزاء محمد صلاح، لاعب الريدز المهدرة في المباراة نفسها.

وكان مبابي قد أهدر ركلة جزاء للميرينجي كانت ستمثل هدف التعادل (1-1) لفريقه في مباراته أمس الأربعاء أمام ليفربول بدوري الأبطال والتي خسرها بهدفين دون رد.

ومع ذلك، دافع بيل، الحاصل على 16 بطولة مع الفريق الملكي، خلال تصريحات لقناة (تي إن تي سبورتس)، عن مبابي.

وقال اللاعب الويلزي السابق في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: "إنه أفضل لاعب في العالم والأمر فقط مسألة وقت لإثبات ذلك. هو وصلاح أهدرا ركلتي جزاء، ولكن بسبب فوز ليفربول فإن الحديث فقط عن ركلة مبابي الضائعة".

وأتم جاريث بيل تصريحاته بشأن مجريات المباراة: "ليفربول كان أفضل بفارق كبير وسيطر على المباراة منذ البداية وحتى النهاية".