واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحام بلدات الضفة الغربية، حيث اقتحمت قوة لجيش الاحتلال فجر اليوم بلدة إذنا غرب الخليل جنوبي الضفة، بينما تم الابلاغ عن عدد من التعديات على المواطنيين في رام الله وسط الضفة - حسب وكالة الانباء الفلسطينية وفا.

وفي تطور للعمليات العسكرية للمقاومة الفلسطينية، قالت كتيبة سرايا القدس في طولكرم شمال غرب الضفة الغربية المحتلة إن مقاتليها نفذوا فجر اليوم عمليات نوعية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي واصل اقتحاماته بمناطق متفرقة- حسب قناة الجزيرة.

وقالت الكتيبة بأن مقاتليها فجروا عبوة ناسفة في آلية عسكرية إسرائيلية في منطقة جبل النصر بمخيم نور شمس، كما أطلقوا النار على قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى المنطقة.

وبينما أعلنت كتيبة سرايا القدس تحقيق إصابات مؤكدة في صفوف قوات الاحتلال في محور الدمج بالمخيم، بثت صفحات فلسطينية على منصات التواصل مقاطع لاقتحام آليات الاحتلال لمناطق في طولكرم.

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 تصاعدا في عمليات الاقتحام والمناوشات بين قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي والسكان، لكن الوضع تصاعد منذ أن شنت إسرائيل حربها المدمرة والمتواصلة منذ 7 أكتوبر 2023 على قطاع غزة.

وفي غزة واصل طيران الاحتلال قصف المباني السكنية حيث رصدت وسائل إعلام فلسطينية استهداف برج المستقبل في النصيرات وسط قطاع غزة، كما تم قصف دراجة هوائية قرب مخيم للنازحين في بلدة عبسان شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة خلف 4 شهداء وعدد من الجرحى.

واستهدفت قوات الاحتلال أيضا خيم النازحين، حيث أفادت وكالة شهاب الفلسطينية استهداف خيمة تؤوي نازحين في بلدة عبسان الكبيرة ، إثر غارة جوية قرب منطقة الشواف شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة صباح اليوم.