طرح 3 مجمعات صناعية حرفية أمام المستثمرين في الأقصر

أعلنت محافظة الأقصر استعداداتها لطرح مزايدات عامة لتأجير 3 مجمعات صناعية حرفية بمركزي إسنا وأرمنت خلال الفترة من 2 حتى 4 ديسمبر 2024.

وتشمل المجمعات التي سيتم طرحها تأجير مساحة المجمع الصناعي الحرفي للوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا في قرية الشغب على أن تكون جلسة المزايدة يوم الإثنين المقبل، بجانب تأجير مساحة المجمع الصناعي الحرفي للوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا في قرية الدير، على أن تكون جلسة المزايدة يوم الثلاثاء المقبل.

كما سيتم تأجير مساحة المجمع الصناعي الحرفي للوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت قرية السلام، على أن تكون جلسة المزايدة يوم الأربعاء المقبل.

وأوضح الدكتور إبراهيم رمضان، مدير فرع جنوب الصعيد بهيئة تنمية الصعيد، أن المجمع الصناعي الحرفي بقرية الشغب عبارة عن مبنى بمساحة 600 متر مربع مرفق ومجهز بالمرافق بالكامل مكون من طابقين، الأرضي يضم 4 ورش مجهزة وفارغة لأي نشاط صناعي حرفي، والعلوي صالة بمساحة 600 متر مربع ومجهز بماكينات وخط كامل لإنتاج الملابس الجاهزة، كما يضم المبنى غرف إدارية ودورات مياه ومنظومة إطفاء حريق متكاملة ومنظومة مراقبة بالكاميرات وكشك كهرباء خاص.

وأضاف رمضان، أنه بالنسبة لمجمعي الدير بإسنا والسلام بأرمنت، فهما عبارة عن 3 قطاعات من المباني وييتكون كل مجمع من دور واحد، كما يحتوي كل مجمع على 8 ورش مجهزة وفارغة لأي نشاط صناعي حرفي بمساحات من 75 إلى 95 متر مربع بالإضافة إلى 3 معارض في كل مجمع، وبكل مجمع جزء مخصص بخط كامل لإنتاج الملابس الجاهزة، ومجهزان بالمرافق بالكامل، كما يضمان غرف إدارية ودورات مياه ومنظومة إطفاء حريق متكاملة ومنظومة مراقبة بالكاميرات وكشك كهرباء خاص.

وأكد رمضان، أن المجمعات تستهدف تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة وتوفير الحياة الكريمة من خلال خلق فرص استثمارية ذات عائد إقتصادي تنموي وتوفير أكثر من 400 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأهالي محافظة الأقصر، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بعمل لقاءات تعريفية بالمشروع للمواطنين وأبناء القرية وأهميته في إيجاد فرص التشغيل الدائم، وذلك بالشراكة مع المؤسسات الأهلية والجهات المختلفة؛ لدفع عجلة الإنتاج بتلك المجمعات.

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر، أن إنشاء وتشغيل تلك المجمعات يعكس اهتمام الدولة والقيادة السياسية بمحافظات الصعيد وإحداث طفرة وتنمية اقتصادية بها، من خلال تنفيذ المشروعات التي تحقق عائد تنموي ونسب مرتفعة من التشغيل؛ لتوفير حياة كريمة لأهالي صعيد مصر.