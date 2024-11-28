نتنياهو: سنحصل على سلاح جرى تجميد إرساله من واشنطن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إنهم سيحصلون على السلاح الذي جرى تجميد إرساله من الولايات المتحدة.

وأضاف نتنياهو: "حققنا من الحرب في لبنان ما كنا نريد تحقيقه"، موضحا: "سنستغل وقف إطلاق النار من أجل التسلح وتصنيع السلاح بشكل واسع"، بحسب شبكة الجزيرة الإخبارية.



وبدأ عند الساعة الرابعة فجر الأربعاء بتوقيت بيروت، سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل لينهي سنة من المواجهات العسكرية عبر الحدود وشهرين من الحرب المفتوحة بين الطرفين.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش الإسرائيلي بعد سريان الاتفاق دعوته سكان جنوب لبنان إلى عدم التحرك صوب القرى المُخلاة، وقال إنه سيخطرهم بالموعد الآمن لعودتهم.