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أعداد جريدة الشروق
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لبنان يؤكد دعم إيران لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل

وكالات
نشر في: الخميس 28 نوفمبر 2024 - 4:18 م | آخر تحديث: الخميس 28 نوفمبر 2024 - 4:18 م

قالت الخارجية اللبنانية، اليوم الخميس، إن وزير خارجية إيران عباس عراقجي أعرب لنظيره اللبناني عبد الله بو حبيب عن ارتياح طهران ودعمها لوقف إطلاق النار في لبنان.
وذكرت الخارجية اللبنانية أن عراقجي أكد دعم بلاده للجيش اللبناني وتعزيز قدراته ليتمكن من حفظ الأمن في جنوب نهر الليطاني، بحسب شبكة الجزيرة الإخبارية.
وبدأ عند الساعة الرابعة فجر الأربعاء بتوقيت بيروت، سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل لينهي سنة ونيّفا من المواجهات العسكرية عبر الحدود وشهرين من الحرب المفتوحة بين الطرفين.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش الإسرائيلي بعد سريان الاتفاق دعوته سكان جنوب لبنان إلى عدم التحرك صوب القرى المُخلاة، وقال إنه سيخطرهم بالموعد الآمن لعودتهم.

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