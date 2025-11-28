شركة كهرباء دمياط: قطع التيار عن بعض المناطق 5 ساعات غدا

أعلنت شركة الكهرباء بمحافظة دمياط، قطع التيار الكهربائي غدًا السبت لمدة تصل إلى 5 ساعات، بسبب أعمال صيانة مبرمجة تستهدف رفع كفاءة الشبكات.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم، أن الانقطاع سيبدأ من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 1 ظهرًا، وفق خريطة تشمل عددًا من المناطق على مستوى المحافظة، تشمل مدينة الزرقا، وتتأثر قرية «كرم ورزوق» نتيجة فصل مصدر التغذية الرئيسي، فيما تتأثر مناطق «أولاد حمام» و«الخلفية» و«الضهرة» التابعة لهندسة قرية الشعراء بسبب أعمال صيانة على خط التغذية القادم من أولاد حمام، كما يشمل الانقطاع بمدينة دمياط الجديدة مناطق «البيارة» و«المجاورة 1 حي 4»، نتيجة أعمال هندسية على شبكات الجهد.

وفي رأس البر، يتأثر عدد من المواقع المرتبطة بمصدر تغذية «ل.ت 107» ومغذي «14»، وتشمل «عمارات التوكيلات» ومنطقة «كنتاكي» و«البنك الأهلي» و«العاصي»، وذلك ضمن برنامج الصيانة المخطط.

ودعت شركة الكهرباء المواطنين في بيانها إلى تدبير احتياجاتهم طوال فترة الانقطاع، والتواصل عبر الصفحة الرسمية أو الموقع الإلكتروني في حال وجود أي بلاغات طارئة لسرعة التعامل معها خلال فترة تنفيذ الأعمال.