بدء سريان قانون رفع سن شراء التبغ إلى 21 عاما في أمريكا

بدأ قانون جديد في الولايات المتحدة يحظر بيع منتجات التبغ لأي شخص دون سن الـ21 عاما، السريان أمس الجمعة، وفقا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وبحسب موقع "سبوتنك" عربي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، قانونا لوضع الحد الأدنى لبيع منتجات التبغ كجزء من مشروع قانون الإنفاق الشامل.

وقالت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، أمس الجمعة، على موقعها عبر الإنترنت: "من غير القانوني الآن أن يبيع بائع تجزئة أي منتج تبغ -بما في ذلك السجائر والسيجار والسجائر الإلكترونية- لأي شخص يبلغ عمره أقل من 21 عاما".

وتعد عملية التقييد المتزايدة للعمر على مشتريات التبغ أحد الأحكام العديدة خارج تدابير الإنفاق المرتبطة باتفاقية الإنفاق الأمريكية البالغة 1.4 تريليون دولار.

وغرد ترامب الأسبوع الماضي قائلا إن اتفاق الإنفاق "يرفع سن التدخين إلى 21"، معتبرا القرار أحد أبرز معالم الاتفاق.

ووافق مجلس النواب الأمريكي -في وقت سابق من هذا الشهر- على مشروع قانون للإنفاق بقيمة 1.4 تريليون دولار لتفادي إغلاق جزئي للحكومة الاتحادية.

I will be signing our 738 Billion Dollar Defense Spending Bill today. It will include 12 weeks Paid Parental Leave, gives our troops a raise, importantly creates the SPACE FORCE, SOUTHERN BORDER WALL FUNDING, repeals “Cadillac Tax” on Health Plans, raises smoking age to 21! BIG!