محمد صبحي: الفن لا يجب أن يقسو على المجتمع

قال الفنان محمد صبحي، إن الفن لابد أن يحمل رساله بين طياته، ولكنها لا تخل من الإمتاع والمعايشة والإضحاك أحيانًا، مؤكدًا أن دور الفنان ليس فنيًا فقط، وهذا ما حرص عليه منذ ظهوره.

وأضاف خلال لقائه بالإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج «مصر جديدة» عبر فضائية «ETC»، مساء الإثنين، أن الفن أيضًا يجب ألا يقسو على المجتمع، ضاربًا المثال بتقديم المرأة عبر الأعمال الفنية، قائلا: «لا يجب أن نصدر للعالم صورة أن المرأة خائنة أو عاهرة أو تاجرة مخدرات فقط، لدينا نماذج عظيمة للمرأة، وفي ثلاثينيات القرن الماضي كانت الرموز كلها من النساء».

وأوضح أن المقولة الشائعة «المرأة نصف المجتمع» ليست منصفة؛ لأنها هي من صنعت الرجال، مضيفًا: «قيمة المرأة أكبر بكثير من ذلك، فإذا كان الله خلق حواء من ضلع آدم، فكلنا خُلقنا من رحم السيدات».

وأشار إلى مسرحيته «أنا والنحلة والدبور» والتي ظهرت للنور مؤخرًا قبل جائحة كورونا، لافتًا إلى أنها كفلت للمرأة صورتها.