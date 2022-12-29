سان جيرمان يطعن نجمه المدلل لكسب ود ميسي

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن النجم ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتينى الفائز ببطولة كأس العالم قطر 2022، سيستمر في باريس سان جيرمان الفرنسي لمدة موسم آخر.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته صحيفة «لوباريزيان»، الفرنسية، أن نادى باريس سان جيرمان توصل، أوائل الشهر الجارى، خلال فعاليات كأس العالم قطر 2022، إلى اتفاق مبدئى مع خورخى ميسى، والد ووكيل أعمال النجم الفائز بجائزة أحسن لاعب فى العالم سبع مرات، بشأن تمديد عقده المنتهى لمدة عام واحد آخر، على الأقل.

وكانت شبكة ديفنسا سينترال، الإسبانية، قد نشرت تقريرا أكدت خلاله أن النجم كيليان مبابى يرفض البقاء مع ميسى فى فريق واحد.

وينتظر أن يخير مبابى إدارة باريس بين وجوده أو استمرار ليونيل ميسى مع الفريق الباريسى، وذلك بعد السخرية الكبيرة التى تعرض لها مبابى من لاعبى الأرجنتين، وخاصة الحارس إيمليانو مارتينيز فى وجود قائد التانجو دون أن يبدى أى اعتراض منه والتوقف عن ذلك.

وجاء ذلك خلال احتفالات منتخب الأرجنتين بحصد لقب كأس العالم بالفوز على فرنسا بركلات الترجيح. وكان ميسى انتقل من برشلونة الإسبانى إلى نادى العاصمة الفرنسية فى عام 2021.

ودأب ميسى على التأكيد بأنه سيبت فى مستقبله الكروى بعد كأس العالم قطر 2022 والعودة مرة أخرى إلى فريق باريس سان جيرمان ولمنافسات الدورى الفرنسى.