تنظر محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد المهدي وأمير أحمد زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم الأربعاء، ثاني جلسات محاكمة شاب؛ لاتهامه في القضية رقم 406 جنايات قسم شرطة ثانٍ الزقازيق لسنة 2022، بقتل عمه وإضرام النيران في جثته لخلافات عائلية.



وقررت جهات التحقيق، إحالة المتهم أيمن م ف، 35 سنة، مقيم في نطاق قسم ثانٍ الزقازيق، محبوسًا إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بأنه قد قتل عمدًا عمه المجني عليه ربيع أحمد محمد الحياني، وذلك مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على ذلك وأعد لذلك الغرض أسلحة بيضاء وأدوات (سكينة – سنجة ميزان - قطعة رخامية – قداحة)، وتحين الفرصة لتنفيذ ما انتوى القيام به، وحال توجه المجني عليه إلى مسكنه وبمجـرد دلوف الأول لمسكن المتهم انهال عليه طعنًا باستخدام السكين.



وجاء في أمر الإحالة أن المتهم لم يكتف بهذا القدر من المشروع الإجرامي، بل وإلى الاعتداء على المجني عليه بأن أضرم النيران في جثمانه فأحدث ما به من إصابات على النحو المبين بتقريري الصفة التشريحية والأدلة الجنائية، والتي أودت بحياته، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.



وتبين من أمر الإحالة أن المجني عليه دائم التردد على مسكن المتهم لكون الأخير نجل شقيقه؛ لتوصيل مبلغ مالية خاصة بالإيجار، وأن المتهم بسبب خلافات عائلية قد قتله بالتعدي عليه طعنًا وإضرام النيران في جثمانه فلفظ أنفاسه على إثر ذلك.