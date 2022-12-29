محمد محمود يفاضل بين سموحة والاتحاد للرحيل عن الأهلي

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يفاضل محمد محمود لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بين عرضين تلقاهما النادي له خلال موسم الانتقالات الشتوية في الشهر المقبل.

ووفقا للتقارير الواردة من داخل النادي الأهلي فقد تلقى عرضين، للحصول على خدمات اللاعب من ناديي سموحة والاتحاد السكندري.

ووافق مارسيل كولر على رحيل اللاعب في الميركاتو الشتوي المقبل خاصة في ظل خروجه تماما من حسابته للفترة المقبلة.

واشترط محمد محمود الخروج من النادي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية، لفترة مؤكدا على رغبته في العودة إلى الأهلي من جديد وإثبات أنه جدير بارتداء قميص المارد الأحمر.