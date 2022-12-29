 إيطاليا:ميلانو تسجل إصابة نصف ركاب الطائرات القادمة من الصين بكوفيد- 19 - بوابة الشروق
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إيطاليا:ميلانو تسجل إصابة نصف ركاب الطائرات القادمة من الصين بكوفيد- 19

د ب أ
نشر في: الأربعاء 28 ديسمبر 2022 - 11:56 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 ديسمبر 2022 - 11:56 م

تعتزم السلطات الصحية الإيطالية، البدء في فحص جميع الوافدين من الصين للتحقق مما إذا كانوا مصابين بكوفيد- 19 بعدما تبين أن حوالي نصف الركاب بطائرتين متجهتين إلى ميلانو مصابين بفيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكرت وزارة الصحة أنه يتم فحص اختبارات ركاب طائرتي ميلانو للتحقق من وجود سلالات جديدة. وقد يفرض المسؤولون قيودا أشد صرامة على السفر من هذه الدولة إذا تم اكتشاف سلالة جديدة.

وشهدت الصين حالات تفشي للفيروس منذ ألغت الحكومة هناك سياسة صفر كوفيد- 19 الصارمة. ودفع عدم اليقين بشأن مستوى الانتشار دولا، من بينها الولايات المتحدة، إلى دراسة فرض قيود جديدة على دخولها.

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