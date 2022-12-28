وزير الإسكان يتفقد المشروعات في سوهاج

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، صباح اليوم، بمطار سوهاج الدولي، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، خلال زيارته لمحافظة سوهاج.



وتأتي زيارة وزير الإسكان لتفقد عدد من المشروعات القومية بالمحافظة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء بتلك المشروعات.



ورحب الفقي، بوزير الإسكان، على أرض سوهاج، مؤكدا أن ما تشهده المحافظة من مشروعات خدمية وتنموية في مختلف المجالات يعد أمرا غير مسبوق في تاريخ المحافظة.



ولفت إلى التنسيق التام والتواصل المستمر مع كافة الجهات والوزارات المعنية لتذليل كافة المعوقات والانتهاء من المشروعات وفقا للبرامج الزمنية المحددة لها لخدمة أهالي سوهاج.