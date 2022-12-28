صورة بالقميص الأبيض تثير التكهنات حول انتقال عبد الله السعيد للزمالك

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آثار عبدالله السعيد نجم نادي بيراميدز، تكهنات حول مستقبله مع فريقه السماوي خلال الفترة القادمة، بعدما نشر رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» اليوم الأربعاء.

وخرجت شائعات في الأيام الماضية، قالت إن السعيد توصل لاتفاق مع مسؤولي نادي الزمالك، بشأن التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ونشر السعيد عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، صورة له مرتديًا فيها قميص أبيض، ومعلقا عليها: «انتظرها».

وفي سياق متصل، يستعد الفريق السماوي لمواجهة نظيره الأهلي مساء يوم الإثنين القادم، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.