نادين الدولتلي: شخصية الأهلي سبب التأهل لربع نهائي البطولة العربية لتنس الطاولة

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أعربت نادين الدولتلي قائدة فريق السيدات لتنس الطاولة بالنادي الأهلي، عن سعادتها بالنتائج المُميّزة والصعود لدور الثمانية في منافسات البطولة العربية التي تقام على صالة استاد القاهرة.

وقالت لاعبة النادي لتنس الطاولة عقب الفوز على النادي الرياضي الهاوي الجزائري: «دائما ما يكون لبطولة الأندية العربية طعم خاص لنا جميعا، حيث نستعد لها قبل البداية بفترة طويلة، والفريق بأكمله يكون في كامل التركيز نظرا لصعوبة المنافسة، واستعانة معظم الأندية بلاعبات محترفات».

وأشارت نادين إلى أن فريق سيدات تنس طاولة الأهلي يسعى لحصد لقب البطولة العربية، والمزيد من الألقاب خلال الموسم الجديد، وأن هدفها مواصلة تقديم مستوى جيد مع الفريق والفوز معه بالبطولات على كافة المستويات.

وأكدت فريق سيدات تنس الطاولة بالأهلي أنها تلقى دعمًا كبيرًا من كل لاعبات الأهلي، وأن الروح العالية بين جميع عناصر الفريق وكذلك التركيز العالي والتدرب بقوة وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني وراء التأهل لدور الثمانية.

واختتمت نادين تصريحاتها قائلة: «نسعى لحسم البطولة العربية وإسعاد جماهير الأهلي التي لا تقبل بغير البطولات».