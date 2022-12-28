وزير الدفاع الفرنسي يزور كييف ويعدها بمزيد من الدعم العسكري

أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، اليوم الأربعاء، خلال زيارته الأولى إلى كييف، أنه يريد العمل على تلبية الاحتياجات العسكرية الأوكرانية "للأسابيع المقبلة".



وقال لوكورنو، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف: "طلب الرئيسان (فولوديمير) زيلينسكي و(إيمانويل) ماكرون.. تقديم مقترحات لشهر يناير، لإعادة تحديد جدول أعمال مشترك بشأن الدعم العسكري الفرنسي"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



وأضاف أنه أجرى نقاشات مع نظيره الأوكراني حول "الوضع التكتيكي والاستراتيجي" على الأرض، و"احتياجات الجيش الأوكراني للأسابيع المقبلة".