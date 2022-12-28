 وزير الدفاع الفرنسي يزور كييف ويعدها بمزيد من الدعم العسكري - بوابة الشروق
الأربعاء 28 ديسمبر 2022 10:29 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟

النتـائـج تصويت

وزير الدفاع الفرنسي يزور كييف ويعدها بمزيد من الدعم العسكري

وكالات
نشر في: الأربعاء 28 ديسمبر 2022 - 9:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 ديسمبر 2022 - 9:27 م
أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، اليوم الأربعاء، خلال زيارته الأولى إلى كييف، أنه يريد العمل على تلبية الاحتياجات العسكرية الأوكرانية "للأسابيع المقبلة".

وقال لوكورنو، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف: "طلب الرئيسان (فولوديمير) زيلينسكي و(إيمانويل) ماكرون.. تقديم مقترحات لشهر يناير، لإعادة تحديد جدول أعمال مشترك بشأن الدعم العسكري الفرنسي"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف أنه أجرى نقاشات مع نظيره الأوكراني حول "الوضع التكتيكي والاستراتيجي" على الأرض، و"احتياجات الجيش الأوكراني للأسابيع المقبلة".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك