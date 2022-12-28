وكيل التعليم بشمال سيناء يفتتح معرضا للعمل الخيري في مدرسة بالشيخ زويد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شارك حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، في افتتاح معرض للعمل الخيري بمدرسة الكوثر للتعليم الأساسي "بنات"، بإدارة الشيخ زويد التعليمية.

وأكد رضوان أهمية فكرة المعرض الخيري المجاني، الهادف لدعم الطالبات في المدارس باحتياجات الدراسة، من خلال المشاركة المجتمعية.

ومن جهته، قال سلامة سلمان، مدير عام إدارة الشيخ زويد التعليمية، إن المعرض يقام سنويا في المدرسة وهي فكرة جيدة من المعلمين، وتعلي من قيم التكافل وغرس روح العمل الخيري.

وشارك في الافتتاح عواد الخليلي مدير عام إدارة رفح التعليمية، وأيمن أحمد أبو شقرة وكيل الإدارة، وإيهاب الخليلي مدير إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية.

وتم تنفيذ عروض فنية مصاحبة لافتتاح المعرض، الذي ضم ملابس دراسية وأدوات وحقائب وأحذية.