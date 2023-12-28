رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يتحدث عن الانتهاكات الإسرائيلية في غزة

قال رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن المرصد وثق شهادات لفلسطينيين قالوا إن جنودا من جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعدموا أفرادًا أمام أعين عائلاتهم، عقب مداهمة منازلهم في قطاع غزة، موضحا أن جيش الاحتلال يمعن في تنفيذ عمليات إعدام ميدانية وتصفية جسدية بحق مدنيين بالقطاع المحاصر.

وأضاف في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس، أنه تلقى معلومات تفيد بأن «جيش الاحتلال يعتقل مئات الفلسطينيين من حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، من بينهم عشرات النساء اللاتي تم نقلهن إلى إستاد اليرموك».

وأشار إلى «إجبار الذكور الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات وكبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا، على خلع جميع ملابسهم باستثناء الملابس الداخلية والوقوف في طوابير مهينة أمام النساء المحتجزات في نفس الملعب»، داعيا المجتمع الدولي إلى التحقيق في صور الاعتقال.