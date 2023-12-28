نتنياهو وماكرون يبحثان هاتفيا التهديدات في غزة ولبنان والبحر الأحمر

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هاتفيا مساء اليوم الأربعاء، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وجاء ذلك في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وقال البيان، إن نتنياهو شكر ماكرون على مشاركة فرنسا في حماية الملاحة في البحر الأحمر واستعداده للمساعدة في استعادة الأمن على حدود إسرائيل مع لبنان.

وأضاف أن رئيس الوزراء أطلع ماكرون على تطورات الحرب في غزة، والجهود الرامية للإفراج عن رهائن دولة الاحتلال، وطالب الرئيس الفرنسي بأن يواصل العمل من أجل الإفراج عنهم.

واختتم البيان: "نتنياهو أوضح أن شعب وحكومة إسرائيل مصصمان على العمل لإعادة السكان في شمال وجنوب إسرائيل إلى ديارهم بأي وسيلة كانت".

ويشار إلى أن سكان بلدات جنوب دولة الاحتلال أخلوا منازلهم بعد هجمات حركة حماس في السابع من شهر أكتوبر الماضي، واستمرارها في إطلاق الصواريخ.

فيما يشن الكيان الصهيوني حربًا على قطاع غزة ردا على هجمات الحركة، كما فعل سكان شمال إسرائيل نفس الشيء بسبب تبادل إطلاق النار بين قوات الاحتلال مع حزب الله في جنوب لبنان.