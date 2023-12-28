عشرات الشهداء بينهم صحفيان وجرحى في سلسلة غارات على قطاع غزة

استشهد عشرات المواطنين الفلسطينيين بينهم صحفيان، وأصيب آخرون بجروح، منذ صباح اليوم الخميس، في سلسلة غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، في اليوم الـ83 من العدوان.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 10 مواطنين استشهدوا، وأصيب 12 مواطنا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا، قرب مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس، جنوب القطاع.

وأفاد مصدر طبي، باستشهاد 17 مواطنا إثر غارات إسرائيلية استهدفت منازل في وسط قطاع غزة، منذ ليلة أمس، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

كما استشهد الصحفي محمد خير الدين، والمصور أحمد ماهر خير الدين، في قصف إسرائيلي استهدف منزلي عائلتهما في مشروع بيت لاهيا، شمال القطاع.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة إلى 21 ألفاً و110 شهداء، وإلى 55.243 إصابة، والآلاف من المفقودين، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي.