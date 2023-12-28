كتائب القسام تعلن استهداف 5 دبابات ميركافا شرق مدينة خانيونس

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، اليوم الخميس، إنها استهدفت 5 دبابات إسرائيلية من نوع ميركافا بقذائف «الياسين 105»، شرق مدينة خانيونس.

وأضافت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، أن عناصرها دكّوا عدة تجمعات لجنود وآليات الاحتلال شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون.

ولفتت إلى أن عناصرها، تمكنوا من تفجير عبوة مضادة «رعدية» للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة متوغلة في منطقة خزاعة شرق المدينة، مؤكدة مقتل وإصابة أفراد القوة.

وفي وقت سابق، أعلنت «القسام» استهداف دبابة إسرائيلية بقذيفة «الياسين 105»، ما أدى إلى إحداث عدة انفجارات بداخلها، قائلة إن عناصرها دكّوا المكان بقذائف الهاون شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأشارت إلى استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة «الياسين 105»، جنوب شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ولفتت إلى استهداف دبابة إسرائيلية أخرى بعبوة «شواظ»، شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما أفادت بتدمير آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفة «الياسين 105»، شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وذكرت أنها استهدفت 7 آليات إسرائيلية بقذائف «الياسين 105» وعبوات «الشواظ» في منقطتي التفاح والدرج بمدينة غزة.

وأضافت أن عناصرها استهدفوا جرافة إسرائيلية بقذيفة «الياسين 105»، في مخيم البريج وسط قطاع غزة.