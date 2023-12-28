إيران: حماس لديها الإمكانية الكافية لمواصلة المواجهة مع إسرائيل لأشهر عدة

رفض وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، المقارنة بين المقاومة الفلسطينية وتنظيم «داعش» الإرهابي، مؤكدا أن «المقاومة حركة تحررية».

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، قال عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي: «حماس أبلغتنا أن لديها الإمكانية الكافية لمواصلة المواجهة لأشهر عدة»، مشيرًا إلى أن «الكيان الصهيوني يريد الحفاظ على ماء الوجه والخروج من هذه الحرب بأقل الخسائر»، بحسب تعبيره.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية بعثت برسالة مفاده أن «واشنطن لا تريد توسيع الحرب»، معقبًا: «طهران ردت بأنها ليست بصدد توسعيها لكنكم (الأمريكيون) من تفعلون ذلك».

وذكر عبد اللهيان، أن «نهاية الحرب لن تكون بقرار أمريكي أو إسرائيلي»، مؤكدًا أن «الكلمة الأخيرة ستكون للشعب الفلسطيني».

وأشار إلى أن «المقاومة اليوم قوية، خاصة مع تقديم حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي الدعم لقطاع غزة».

وأعرب الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الأحد الماضي، عن «تمنياته في أن يرى عشية العام الجديد، تحركًا فوريًا من المجتمع الدولي وكل الشرفاء لوقف المجازر بحق سكان غزة الأبرياء».

وقال رئيسي، في رسالة بعثها إلى بابا الفاتيكان فرنسيس، إن «المجتمعات الإنسانية أصيبت اليوم بتحديات كثيرة، أهمها هجوم الكيان الصهيوني على قطاع غزة»، معربًا عن «أسفه لاستشهاد أكثر من 17 ألف إنسان مظلوم، بسبب عدم التحرك الحاسم من قبل المنظمات والتجمعات الدولية، ودعم الإدارة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية للكيان الإسرائيلي الغاصب».

وأضاف رئيسي: «نتطلع بأن يتمكن من التغلب على العديد من التحديات الإنسانية واتخاذ خطوات فعالة في طريق رقي ورفعة شعوبنا، وذلك عبر التمسك بنهج الأنبياء السماويين والاعتماد عليه».