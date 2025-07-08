ويتكوف يعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بحلول نهاية الأسبوع

قال ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، إنه يهدف إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحماس بحلول نهاية الأسبوع.

وقال ويتكوف، خلال اجتماع لأعضاء حكومة ترامب: "نأمل أنه بحلول نهاية هذا الأسبوع، سيكون لدينا اتفاق ينص على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما".

وأوضح ويتكوف، إن الاتفاق سيتضمن إطلاق حماس سراح 10 رهائن أحياء.

وفي اجتماع مجلس الوزراء، أعلن ترامب، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يزور واشنطن حاليا، سيعود إلى البيت الأبيض في المساء، وكان الاثنان قد التقيا أيضا أمس الاثنين.

ووصف ترامب، الوضع في غزة بأنه "مأساة".

وقال إن نتنياهو "يريد أن يحل الأمر، وأنا أريد حل الأمر، وأعتقد أن الجانب الآخر يريد أن يحل الأمر".

وأضاف ترامب، ان اجتماعه مع نتنياهو مساء اليوم الثلاثاء سيركز "بشكل حصري تقريبا" على غزة.