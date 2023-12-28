رعد وبرق وسقوط أمطار غزيرة في بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد، سقوط أمطار غزيرة، مصحوبة برعد وبرق استمر لمدة نصف ساعة.

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عبر مركز الشبكة الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، وغرفة العمليات المركزية، المرتبطة بالاحياء عمليات رفع مياه الأمطار المتراكمة بالميادين والشوارع الرئيسية،بمعدات جهاز الإنقاذ والطوارئ.

واطمأن على جاهزية واستعداد وجود فرق عمل للتعامل مع أي موقف طارئ، فيما لم تتأثر حركة معدية مدينة بورفؤاد، أو كوبري النصر العائم المتحرك بنطاق حي الضواحي بالأمطار ، وانتظمت حركة عبور السفن بممر المجرى الملاحي لقناة السويس، واستمر العمل بميناء شرق وغرب بورسعيد.