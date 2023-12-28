 السكة الحديد: تخفيض سرعات بعض القطارات لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار - بوابة الشروق
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السكة الحديد: تخفيض سرعات بعض القطارات لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار


نشر في: الخميس 28 ديسمبر 2023 - 12:08 م | آخر تحديث: الخميس 28 ديسمبر 2023 - 12:08 م

تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه نظرا لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بكثافة على أنحاء متفرقة من البلاد؛ ما قد يسبب خطورة على مسير القطارات، لذا قررت الهيئة تخفيض سرعة مسير القطارات على بعض الخطوط.

كما تؤكد الهيئة على الاستعداد التام لاستقبال فصل الشتاء والأمطار على كافة مواقع الهيئة بغرفة طوارئ رئيسية إلى جانب غرف طوارئ منتشرة على مستوى مناطق الهيئة؛ لسرعة مواجهة أي مشكلة تؤثر على أمن وسلامة مسير القطارات نتيجة هطول أمطار.

وتتقدم الهيئة بالاعتذار عن هذا التاخير الخارج عن إرادتها، وتؤكد أنها لا تدخر جهدا في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.


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