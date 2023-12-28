البورصة تواصل الارتفاع وتقترب من مستوى 25 ألف نقطة

واصلت البورصة المصرية الصعود لليوم الثاني على التوالي، اليوم الخميس، محققة مكاسب ملحوظة، ومقتربة من مستوى 25 ألف نقطة.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 1.4%، ووصل إلى مستوى 24691.4 نقطة.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 1.49%، أمس الأربعاء، ووصل إلى مستوى 24351.12 نقطة.

وتراجع المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30، في جلسة الثلاثاء، بنسبة 1%، ووصل إلى مستوى 23995 نقطة.

وتوقع محللون أن ارتفاع المؤشر الرئيسي وتجاوزه مستوى 24400 نقطة اليوم، يؤهله للوصول إلى مستوى24700 نقطة، وهو بالفعل قريب من هذا المستوى، لكن يرى المحللون ضرورة استقراره أعلى مستوى 24400 نقطة، كشرط لمواصلة الصعود.