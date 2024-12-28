 ترامب يدعو المحكمة العليا لتعليق قانون يهدّد بحظر تطبيق تيك توك - بوابة الشروق
السبت 28 ديسمبر 2024 1:46 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

ترامب يدعو المحكمة العليا لتعليق قانون يهدّد بحظر تطبيق تيك توك

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
وكالات
نشر في: السبت 28 ديسمبر 2024 - 1:24 ص | آخر تحديث: السبت 28 ديسمبر 2024 - 1:24 ص

دعا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الجمعة، المحكمة العليا إلى تعليق قانون يهدّد بفرض حظر على «تيك توك» عشية تنصيبه في 20 يناير إذا لم توافق شركة «بايت دانس» الصينية المالكة للتطبيق على بيعه.

وكتب فريق ترامب القانوني في مذكرة إلى المحكمة العليا: «في ضوء حداثة هذه القضية وصعوبتها، ينبغي على المحكمة أن تفكر في تأجيل الموعد النهائي القانوني لمنح مساحة أكبر لمعالجة هذه المسائل من أجل إتاحة الفرصة للتوصّل إلى حلّ سياسي»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح محامو ترامب في مذكرتهم، أنّ الرئيس المقبل يعارض حظر التطبيق في هذه المرحلة، ويريد حل هذه القضية حال تسلّمه منصبه في 20 يناير، أي غداة الموعد المحدّد لحظر تيك توك إذا لم توافق الشركة الصينية على بيعه.

وبحسب المذكرة، فإنّ ترامب لديه وحده الخبرة اللازمة لعقد صفقات، والتفويض الانتخابي، والإرادة السياسية للتفاوض على حلّ لإنقاذ المنصّة وفي الوقت ذاته معالجة مخاوف الأمن القومي التي عبّرت عنها الدولة.

وفي أبريل الماضي، صوّت الكونجرس الأمريكي بأغلبية ساحقة لصالح قانون يلزم الشركة الأم لتيك توك على بيع أنشطتها الأميركية قبل 19 يناير وذلك تحت طائلة حظر التطبيق في الولايات المتّحدة.

ويهدف القانون، بحسب واشنطن، إلى الحؤول دون تعرّض مستخدمي تيك توك، البالغ عددهم في الولايات المتحدة 170 مليونا، لمخاطر التجسّس عليهم أو التلاعب بهم من قبل الحكومة الصينية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك