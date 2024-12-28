نيابة الفيوم تصرح بدفن سيدة وأبنائها الخمسة توفوا باختناق نتيجة تسرب غاز داخل منزلهم

أصدر رئيس نيابة سنورس الجزئية بالفيوم، قرارا بدفن جثة ربة منزل، وأبنائها الـ5 الذين لقوا مصرعهم بسبب الاختناق إثر تسرب غاز داخل مسكنهم، وتم العثور على جثثهم داخل غرف نومهم متوفين.

كانت نيابة سنورس الجزئية، وجهت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثث بمستشفى الفيوم العام؛ للوقوف على أسباب الوفاة، وكشفت التحقيقات أن الأم وأبنائها الـ5 لقوا مصرعهم نتيجة تعرضهم للاختناق بسبب تسرب الغاز.

وكان أحمد عزت مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الفيوم، تلقى إخطاراً من العميد محمد حسني مريز، مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على 6 جثث لأم وأبنائها الـ5 نتيجة تعرضهم لحالة اختناق

وانتقلت الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من معاينة الرائد عمرو شوقي رئيس المباحث، أن مصرعهم نتيجة تسرب الغاز أثناء النوم داخل شقتهم ما تسبب في وفاتهم جميعاً، وأن المتوفيين هم: "سمر محمد جودة 37 سنة ربة منزل، ومعتز أيمن شوقي 17 سنة، وملك أيمن شوقي 15 سنة، ومحمد أيمن شوقي 8 سنوات، وعائشة أيمن شوقي 5 سنوات، ورقية أيمن شوقي 3 سنوات".

تم نقلهم إلى مشرحة سنورس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي؛ للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية من عدمه وأصدرت قرارها السابق.