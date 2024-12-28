مؤسسة أكشن أيد: أكثر من مليون فلسطيني يفتقدون مُستلزمات الشتاء بغزة

طالبت مديرة الإسناد والمناصرة في مؤسسة «أكشن إيد» ريهام الجعفري، بفتح المعابر ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لقطاع غزة، في ظل واقع مأساوي تعدى كل مستويات الكارثة.

وذكرت الجعفري، في حديث لإذاعة «صوت فلسطين»، صباح اليوم السبت، أن الشعب الفلسطيني يدفع ثمن ما يجري من عدوان على قطاع القطاع، في وقت يشهد فيه دخول المساعدات الغذائية انخفاضا حادا مترافقا مع دخول الشتاء وحاجة المواطنين لمستلزماته.

وأضافت أن 23% فقط من المواطنين في القطاع حصلوا على مستلزمات الشتاء، وبقي أكثر من مليون مواطن دون ذلك، مشيرة إلى ضعف جودة تلك المستلزمات التي تم إدخالها وتوزيعها.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,436 مواطنا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108,038 آخرين.