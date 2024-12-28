أعلن الدكتور أيمن الشيوي عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، عن تكريم اسم الفنان الراحل نبيل الحلفاوي في الثامنة مساء اليوم في ختام مهرجان المسرح العربي بدورته الأربعين، والتي تحمل اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن.

وكتب الشيوي، عبر حسابه بفيسبوك: "المعهد العالي للفنون المسرحية يكرم الليلة أحد أبناءه الفنانين العظام الذين أثروا الحياة الفنية والثقافية في مصر والعالم العربي. الليلة نكرم أستاذنا الفنان نبيل الحلفاوي. مهرجان المسرح العربي الدورة 40، دورة الدكتًورة سميرة محسن، السبت ٢٨ ديسمبر في الثامنة مساء".

المهرجان ينظمه المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، وأقيم في الفترة من 18 إلى 28 ديسمبر الجاري، على مسرح المعهد، وشارك في المسابقة الرسمية للدورة 40 من المهرجان 9 عروض مسرحية.

والعروض هي: "ضيق تنفس" إخراج محمود عبد الرازق، "أفضل عرض مركز أول" إخراج أحمد حتحوت، "جرارين السواقي" إخراج زياد هاني، "الرحلة" إخراج يوسف رزق، "خالتي صفية والدير" إخراج أحمد مخيمر، "مصنع الملابس الجاهزة" إخراج محمود عبد الواحد، "لسه فاكر" إخراج محمد عصام، "هيسخطوك يا قرد" إخراج أحلام الرفاعي، "ترابيزة السفرة" إخراج حسين عبدة.